Degenera la protesta dei pastori, ai quali pare si stiano aggregando frange incontrollate di balordi. Stamani c’è stato un tentativo bloccare l’area portuale di Porto Torres e un gruppo di facinorosi ha atteso all’esterno che un camion-frigo, appena sbarcato da Genova e carico di prodotti suini francesi, uscisse dall’area del porto per attaccarlo. Hanno bloccato il mezzo e sono riusciti ad aprire il rimorchio, una cella frigo di 20 metri, dal quale hanno gettato a terra numerose confezioni di carne. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Porto Torres ma i facinorosi sono riusciti a dileguarsi. Resta alta la tensione. Un altro camion carico di fiori proveniente dall’Olanda è stato bersaglio di pietre e oggetti contundenti.

Sui social, dopo il tentativo di ieri di bloccare la partenza dei giocatori del Cagliari calcio per Milano, i pastori stanno lanciando appelli al blocco dei porti e degli aeroporti. La situazione è tesa, secondo quanto si apprende anche dalla preoccupazione delle Forze dell’Ordine, che stanno monitorando il fenomeno, diventato ormai incontrollabile per l’assenza di una organizzazione e di capi locali. Il tutto è affidato ad iniziative spontanee di gruppi. In tutta la Sardegna si registrano tensioni.

