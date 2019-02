“Noi Medici Veterinari della Sardegna, consapevoli del ruolo dei pastori sardi non solo come primo anello della filiera del latte e delle carni ma anche nella salvaguardia di beni pubblici imprescindibili e che non hanno un valore di mercato quali la tutela dell’ambiente, la salute degli animali, la sicurezza e la qualità degli alimenti, condividiamo i motivi della protesta degli allevatori per la giusta remunerazione delle proprie produzioni”. Con una nota inviata alla stampa l’Ordine dei Medici Veterinari della Sardegna sostiene la protesta avviata dai pastori sardi nei giorni scorsi.

“Auspichiamo – conclude il comunicato- che possa iniziare, nel più breve tempo possibile, una concertazione tra tutti gli autori della filiera coinvolti perché vengano messe in atto azioni finalizzate alla sana ripresa di un comparto che sta alla base della realtà produttiva e sociale della nostra Regione, con il fine ultimo che a ciascuno venga riconosciuto il valore, materiale ed immateriale, del proprio lavoro. Sempre nel pieno rispetto delle regole civili e di corretta convivenza, per questo motivo allo stesso tempo condanniamo ogni forma di manifestazione violenta che possa creare tensioni tra lavoratori dell’intero comparto”.

Ordini dei Medici Veterinari delle province di : Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

