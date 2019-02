I Vigili del fuoco di Iglesias(CA) sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un appartamento in via Ortobene a Iglesias, a causa di un probabile rilascio di gpl da una stufetta a gas.

Il pronto intervento dei vigili ha evitato che le fiamme coinvolgessero l’intero appartamento.

Una donna è rimasta ferita ed è stata consegnata al personale del 118 presenti sul posto che ha provveduto a trasportarla al più vicino ospedale

