Fine delle polemiche fra il ministro dei Trasporti il sindaco di Alghero sul progetto delle 4 corsie Sassari-Alghero.

“Bene il parere favorevole del ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’orientamento della commissione Via sulla Sassari-Alghero a quattro corsie extraurbana. Si certifica quanto sostenuto dalla Regione, confermato da sempre dal Comune e dalla Rete Metropolitana del nord Sardegna”, ha detto Mario Bruno al termine dell’incontro con il ministro Danilo Toninelli questo pomeriggio ad Alghero.

“L’ultimo lotto mancante della SS 291 è il naturale proseguimento di una strada ideata, progettata, finanziata, in gran parte realizzata a partire dagli anni 80 e con VIA già approvato nel 2003, come ha attestato l’Ufficio Legislativo dello stesso Mibac. Non si tratta di nuova strada in fascia costiera e il Piano Paesaggistico Regionale non bloccava niente. Lo diciamo da mesi, da anni – ha proseguito il sindaco – siamo soddisfatti che tutti i ministeri competenti abbiano sbloccato un’opera strategica, finanziata nel 2015 con 125 milioni dallo Sblocca Italia e con risorse regionali mantenute negli anni, indispensabile per l’economia del territorio e la sicurezza”.

“Si tratta adesso di non perdere più altro tempo, proseguire l’iter al Cipe ed appaltare l’opera. Ho chiesto ai vertici dell’Anas di andare con sollecitudine verso il progetto definitivo ed esecutivo. Grazie soprattutto alle migliaia di cittadini, ai sindacati e alle associazioni di categoria che hanno firmato e si sono mobilitati, al di là del colore politico, per arrivare al risultato, ossia al completamento della Sassari-Alghero a 4 corsie”, ha concluso Bruno.

