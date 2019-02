Un incendio è scoppiato questa sera in un appartamento di via Frigaglia, nel centro storico di Sassari.

Le fiamme si sono sviluppate in una palazzina al piano terra, dove vive una giovane coppia.

A scatenare le fiamme – secondo i primi accertamenti – è stato un corto circuito partito da una presa elettrica nella stanza da letto.

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo è stata la ragazza che appena visto il fumo è scappata e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco che dopo avere spento le fiamme sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza la palazzina. Non ci sono feriti o intossicati.

