Tanta paura nella serata di ieri a Sassari per l’incendio di un appartamento in via Frigaglia. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco che dopo numerose ire, sono riusciti a domare le fiamme.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno da prima provvedeva all’estinzione delle fiamme e poi alla messa in sicurezza del sito.

Distrutti arredi e suppellettili, ma non ci sono stati feriti.

