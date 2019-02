Il produttore della BBC Syria Riam Dalati ha dichiarato, dopo aver pubblicato su Twitter un post, che il video dei momenti successivi all’attacco chimico a Douma era una messa in scena.

“Dopo sei mesi di indagini, posso senza dubbio confermare che il video nell’ospedale di Douma era una messa in scena. Non ci sono state vittime all’ospedale”, ha scritto la Dalati.

“L’attacco è avvenuto; il sarin non è stato usato. Ma dobbiamo aspettare le conclusioni dell’OPCW per confermare se è stato usato il cloro. Tutto il resto relativo all’attacco è stato fabbricato per gonfiarne l’effetto”, ha osservato il produttore.

La vicenda riguarda un presunto attacco chimico da parte del governo di Assad nella città di Douma, come prova, l’organizzazione White Helmets aveva pubblicato un video nel quale si mostrava il personale medico dell’ospedale locale intento a soccorrere diverse persone dagli effetti delle sostanze tossiche.

La vicenda non fu mai confermata e sia la Croce Rossa che varie organizzazioni internazionali non confermarono mai quell’attacco.

Tutti ricorderanno le reazioni “isteriche” dei vari Saviano, Littizzetto, Fabio Volo e della Boldrini che si fecero fotografare con la mano davanti alla bocca, bene oggi una nuova conferma che non vi fu un attacco chimico contro la popolazione

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma‘s “propaganda” value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn’t used, but we’ll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L

— Riam Dalati (@Dalatrm) February 13, 2019