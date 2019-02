L’incontro ieri in viale Trento tra industriali, Regione, pastori e alcune associazioni di categoria non ha portato alcun risultato, i pastori hanno rifiutato l’offerta proposta dagli industriali perché la ritengono una presa in giro.

Mentre una delegazione di pastori è i viaggio per Roma in attesa di incontrare il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che, nell’incontro di martedì, aveva promesso loro di risolvere la situazione in 48 ore, in più parti della Sardegna continuano i presidi dei pastori rimasti per difendere la propria causa.

Diversi sono quelli che stanno sostando davanti ai porti di Olbia, porto Torres e Arbatax per impedire sbarchi di latte, carni e prodotti di provenienza straniera.

