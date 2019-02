“Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul latte fino a quando non lo ottengo”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018, a proposito della riunione convocata questo pomeriggio al Viminale con tutte le parti interessate alla protesta degli allevatori in Sardegna.

“In Sardegna – ha detto ancora il ministro – si deve poter tornare a mungere, vendere e viaggiare in macchina e non tollero che per altre settimane ci siano strade bloccate”. Quanto al contrasto alle agromafie, Salvini ha aggiunto: “occorre verificare la filiera, la tracciabilità, tutelare le aziende sane che sono il 99% e andare a beccare i delinquenti. A monte di tutto, poi, c’è la difesa del made in Italy in sede Ue, perché la contraffazione è un incentivo alla criminalità organizzata”.

Per l’Italia, “l’agricoltura – ha aggiunto – è come il petrolio per l’Arabia Saudita”.

