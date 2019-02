A Roma, per l’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul prezzo del latte, ci saranno le organizzazioni del settore ma non il Movimento dei pastori sardi. Almeno ufficialmente.

Secondo quanto apprende l’Ansa, al tavolo parteciperanno alcuni allevatori che stanno attuando in questi giorni i presidi, ma non sotto l’effigie del Movimento. Un passo di lato, spiegano i rappresentanti dello stesso Movimento, per dare voce a tutto il mondo agropastorale senza bandiere specifiche.

