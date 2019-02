Il Comune di Cagliari comunica che è previsto per domani, venerdì 15 febbraio 2019, l’intervento di derattizzazione all’Ipsia – Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Meucci” di via Vesalio.

Dalle 8 del mattino, per circa un’ora le operazioni interesseranno in particolare le pertinenze cortilizie.

