Il ministro dell’Interno Matteo Salvini arriverà in Sardegna per sostenere il candidato del centrodestra Christian Solinas domenica 17 febbraio e si tratterrà per un tour elettorale di tre giorni nel nord sino a martedì 19.

A quel punto ripartirà a Roma per ritornare però nell’Isola mercoledì 20, questa volta al sud, dove resterà sino a venerdì 22.

Definito, per ora, solo il programma dei primi tre giorni.

Prima tappa a La Maddalena alle 11.45 per incontrare la cittadinanza, alle 19 invece sarà a Castelsardo, sempre per un incontro pubblico. Lunedì alle 10.30 appuntamento a Ozieri presso i gazebo #tralagente, alle 19 a Sassari in luogo da definire, ma sempre tra i cittadini.

Martedì 19 il leader della Lega sarà alle 10 ad Alghero: prima tra i cittadini, poi con la stampa presso il mercato civico coperto. In questi sei giorni sono anche compresi impegni istituzionali ancora da definire.

