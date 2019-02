“La protesta dei pastori sardi è sacrosanta: in tempi non sospetti noi parlavamo con loro. Se al tavolo tecnico si fosse arrivati due mesi fa come noi chiedevamo, non sarebbero stati costretti a buttare il latte e ai blocchi stradali”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni stamattina a Nuoro, seconda tappa della sua due giorni in Sardegna.

“La protesta dei pastori sardi è una protesta simbolo delle piccole aziende che vanno difese dalla globalizzazione e dalla speculazione”.

