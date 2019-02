Referendum: caos alla Camera, il Pd contro Fico. Seduta sospesa

I deputati del Pd vanno “all’assalto del banco” della presidenza per protestare dopo che il presidente della Camera Roberto Fico non ha espulso Giuseppe D’Ambrosio (M5S). Un deputato Pd ha lanciato fogli al presidente, un altro ha fatto volare una delle sedie del governo. La seduta è stata sospesa e in Aula ci sono state urla.

Il presidente Fico aveva risposto che non avrebbe espulso D’Ambrosio , che aveva fatto il gesto delle manette a Gennaro Migliore del Pd quando tutti i deputati dem sono scesi dai loro banchi puntando dritto a quello di Fico. I commessi si sono messi in mezzo per fermare l’assalto, guidato da Emanuele Fiano.

Mentre i deputati del Pd lasciavano l’Aula della Camera per la mancata espulsione di D’Ambrosio, il presidente Fico ha detto “arrivederci”: è stato questo che avrebbe rinfocolato la protesta dei dem.

L’esame della proposta di legge, dunque, riprenderà martedì.

