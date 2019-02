Ha preso il via il tavolo di filiera al Viminale che dovrebbe porre fine alla vertenza sul prezzo del latte ovino. A convocare il tavolo il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini, insieme al ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio.

Sono presenti al Tavolo una delegazione dei pastori sardi, oggi senza bandiere associative perchè, come sottolineano, “il latte è di tutta la Sardegna. Ci hanno sempre additato come popolo disunito e invece con questa battaglia per il giusto prezzo stiamo dimostrando il contrario”.

Sono inoltre presenti tutte le organizzazioni agricolo con i rispettivi presidenti”.

Commenti

comments