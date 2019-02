E’ stato firmato il decreto per la copertura della Cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale per il 2019 a favore dei lavoratori Eurallumina. Lo apprende dalla Rsu Eurallumina.

“L’azienda ha già avviato i contatti con l’Inps, ci sarà da attendere i tempi strettamente tecnici che sono necessari e si potrà dar corso agli adempimenti per la sottoscrizione dei tabulati per richiedere le spettanze”, spiega la Rsu ricordando che “altro è il risultato di vitale importanza che dobbiamo portare a casa: il riavvio dello stabilimento di Portovesme”.

