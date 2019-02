Proseguono in tutta la Sardegna gli incontri tecnici in vista dell’imminente rilascio della nuova piattaforma di gestione delle pratiche Suape (Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia) previsto per il 4 marzo prossimo. L’Assessorato Regionale dell’Industria ha organizzato in questi giorni, con il supporto di Anci Sardegna, numerosi incontri sul territorio, dedicati alla formazione degli operatori dei diversi Suape e degli Enti Terzi. Si tratta di un tema condiviso anche da Ordini professionali e associazioni imprenditoriali.

Negli incontri viene presentata la nuova piattaforma per l’inserimento e la gestione delle pratiche Suape, più innovativa e soprattutto confacente alle esigenze di interoperabilità con gli altri sistemi informativi, regionali e nazionali. La piattaforma sarà online per cittadini, imprenditori, tecnici e operatori da lunedì 4 marzo. Un test importante è previsto per l’inizio della settimana prossima. Il 18 febbraio, infatti, sarà effettuato un intervento di manutenzione programmata sul sistema di gestione telematico delle pratiche SUAPE, proprio per verificare il funzionamento della nuova piattaforma.

Il servizio pertanto non sarà raggiungibile fino al termine dell’intervento. La raccomandazione è di non effettuare alcun caricamento di pratiche durante la giornata, in quanto la documentazione sarà cancellata e non sarà possibile recuperarla in alcun modo. La nuova piattaforma SUAPE offre una serie di servizi per l’interoperabilità, secondo protocolli standard, attraverso un’interfaccia innovativa. Tutte le informazioni specifiche sulla nuova piattaforma sono consultabili al link di Sardegna Impresa: CLICCA QUI.

