“Massimo Zedda è un ottimo candidato. Ha già dato prova di buongoverno come sindaco di Cagliari”.

Lo ha detto il segretario del Psi, Riccardo Nencini, intervenuto all’iniziativa elettorale che si è tenuta oggi a Oristano a sostegno dei candidati socialisti nella lista “Cristiano Popolari Socialisti”- Zedda Presidente, in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio.

Nencini, intervenendo sui temi del programma della lista, ha aggiunto: “Sostenere la battaglia dei pastori in due modi: riconoscere il bollino di alta qualità per il latte sardo e finanziare con fondi agevolati l’intera filiera, dal produttore di latte alla trasformazione in prodotti”.

E ha proseguito: “Nel contratto di governo non c’è nessun riferimento alla Sardegna. Salvini si preoccupa solo di Veneto e Lombardia”.

