“A che titolo si svolge oggi il tavolo sulla crisi del latte di capra al ministero dell’Interno? Il ministro Salvini ha di fatto commissariato il Ministro dell’Agricoltura Centinaio, peraltro del suo stesso partito. Una cosa grave perché Salvini si muove come leader di partito in vista delle elezioni regionali in Sardegna della prossima settimana, con una confusione di ruoli inaccettabile sotto il profilo istituzionale”. Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

“Quanto sta succedendo in queste ore in Sardegna è molto grave, prosegue Fornaro. Hanno ragione i pastori a lamentarsi del prezzo del latte ma non è il ministro dell’Interno il loro interlocutore, ma quello dell’Agricoltura. Salvini ormai fa tutte le parti in commedia: premier, vicepremier, ministro a tutto, dimenticando che nel decreto sicurezza è stato reintrodotto dalla maggioranza di Governo il reato di blocco stradale (che era stato depenalizzato nel 1999) con pene da 2 a 12 anni di carcere. Ma il Salvini leader della Lega in campagna elettorale in Sardegna evidentemente preferisce dimenticarsi di essere anche il ministro preposto all’ordine pubblico che si era largamente vantato dell’inasprimento di pena per questo genere di protesta”, conclude Fornaro.

