CAGLIARI: INFERMERIA PIENA, OUT ANCHE FARAGO’ E ROMAGNA

Prosegue la preparazione dei rossoblù di Maran in vista dell’anticipo di sabato alle 18 contro il Parma alla Sardegna Arena. L’infermeria resta sempre affollata: a Klavan, Birsa, Thereau e Cacciatore, si sono uniti anche Faragò (uscito malconcio dalla sfida col Milan) e Romagna, che accusa un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Oggi dopo l’attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in esercitazioni sulla fase offensiva e difensiva. Quindi, una serie di cross e conclusioni in porta. Domani mattina allenamento di rifinitura.

PARMA: SI FERMA SCOZZARELLA, PRONTO STULAC

Dovrà fare cambiamenti importanti Roberto D’Aversa per la trasferta di sabato con il Cagliari. Il tecnico gialloblù non avrà a disposizione in difesa Gagliolo, squalificato per un turno, e a centrocampo oggi si è fermato Scozzarella per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. In mezzo al campo D’Aversa ha già pronto Stulac mentre in difesa le possibilità sono Gobbi, lo spostamento di Iacoponi a destra con Gazzola a sinistra o, infine, l’arretramento di Barillà. In attacco al fianco di Inglese e Gervinho solito ballottaggio fra Biabiany e Siligardi. Out per il match con il Cagliari anche Sierralta e Dimarco.

