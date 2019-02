Incidente stradale questa sera nel quartiere di Mulinu Becciu.

Una golf guidata da un 76enne di Cagliari percorreva via Crespellani in direzione via Tiepolo quando, all’incrocio con via Asquer, effettuata la svolta verso sinistra, si è scontrato con un autocarro Piaggio Porter guidato da 30enne di Selargius che procedeva in via Crespellani con direzione opposta.

Il conducente dell’autocarro è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

