Resta in salita la trattativa sulla definizione del prezzo del latte ovino.

Il tavolo nazionale di filiera sul pecorino, convocato oggi al Viminale, è sospeso per essere di nuovo convocato sabato in Sardegna, in concomitanza della visita del ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio.

Le parti escono amareggiate: l’industria del settore, secondo quanto si apprende, ritiene che l’offerta sia adeguata mentre i pastori sottolineano che persino in Grecia, dove la crisi è più forte, il latte ovino è pagato 90 centesimi al litro.

