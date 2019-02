L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, ha affermato che Mosca è “molto preoccupata che qualche testa calda stia considerando una azione militare contro il Venezuela” e che questo sarebbe “un pessimo sviluppo” della situazione.

Parlando ai giornalisti nel quartier generale delle Nazioni Unite a New York, Nebenzia ha detto che perfino quei Paesi latinoamericani che sostengono l’opposizione a Maduro “sono categoricamente contrari ad ogni azione militare e intervento in Venezuela”. Ha poi aggiunto che gli aiuti umanitari per i venezuelani in lotta inviati ai confini vengono utilizzati “come uno strumento del gioco politico”. Una provocazione – ha proseguito – che potrebbe “condurre a qualcosa di molto peggio”.

Ha poi precisato che lo stesso governo socialista di Maduro può sempre chiedere aiuti umanitari all’Onu.

Commenti

comments