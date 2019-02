La Camera americana ha detto sì alla fine dell’assistenza militare fornita dagli Usa all’Arabia Saudita in Yemen.

Il testo approvato condanna i quasi quattro anni di conflitto in Yemen che ha provocato la morte di migliaia di civili e una devastante carestia.

Ora passa al Senato a maggioranza repubblicana.

Ricordiamo che l’Italia non ha ancora preso una posizione netta sull’embargo all’Arabia Saudita e che proprio dalla Sardegna partono le armi che stanno sterminando il popolo yemenita. Un tema che ha portato in piazza migliaia di persone in tutta Italia e che vede gli ambientalisti e antimilitaristi sardi in prima linea.

