La polizia, nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio, ha arrestato un 35enne e un 45enne, cagliaritani, pluripregiudicati, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in quanto resisi responsabili del reato di evasione.

Nel corso delle consuete verifiche dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari effettuate dalla squadra volante, gli agenti hanno infatti accertato la violazione della misura restrittiva da parte dei due soggetti.

Un equipaggio della volante, alle ore 08:40 nel transitare in via Seruci ha notato il pluripregiudicato 35enne, mentre si dirigeva verso via Quirra in violazione a quanto disposto dall’ordinanza della misura della detenzione domiciliare che permetteva di assentarsi dalle ore 9 alle 11. Il ragazzo è stato bloccato e completati gli accertamenti di rito è stato accompagnato in Tribunale per il processo per direttissima.

Analogo episodio con l’altro pregiudicato, più volte arrestato sempre per evasione. Questa volta l’uomo è stato visto dagli agenti uscire dalla sua abitazione alle ore 9:30 mentre il permesso indicato nell’ordinanza indicava dalle ore 10 alle ore 12. Anche lui, al termine degli accertamenti di rito è stato subito condotto in Tribunale per il processo per direttissima.

L’esito delle udienze ha confermato per entrambi il prosieguo del regime di detenzione domiciliare.

