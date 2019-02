Gli studenti dell’Uds, l’Unione degli studenti, annunciano mobilitazioni per una settimana da oggi al 22 febbraio bloccando didattica e lezioni.

“La scuola pubblica è sotto attacco più che mai: la nuova Riforma dell’Esame di Stato ed il regionalismo differenziato a stampo leghista sono gli ultimi calci sferrati al sistema nazionale di istruzione che non garantisce nè qualità nè gratuità”, attacca Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti.

“E’ ora di preparare la controffensiva a questo Governo che vede la mano leghista insinuarsi in piena regola sulla demolizione del ruolo sociale dei saperi nel Paese” – continua Biazzo -. Il governo continua a non ascoltarci e senza mai chiedere un confronto con gli studenti sta mettendo in atto una vera e propria riforma del sistema nazionale di istruzione a partire dal progetto di autonomia differenziata, d’altronde Bussetti lo ha affermato più volte che alle scuole non arriveranno investimenti e che bisogna solo sacrificarsi”.

