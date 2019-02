Una discarica abusiva nelle campagne di Arzachena è stata messa sotto sequestro dai finanzieri della Tenenza di Palau, che hanno denunciato il proprietario del terreno alla Procura di Tempio per i reati di deposito incontrollato di rifiuti e per abusivismo edilizio.

Su un’area estesa 3mila metri quadrati erano accumulati materiali edili di risulta, macchinari in disuso e rifiuti di varia natura, alcuni dei quali di tipo speciale, come bombole del gas, pneumatici, sanitari in ceramica, ponteggi metallici.

Oltre alla discarica non autorizzata, i militati hanno scoperto che nel terreno erano stati costruiti due manufatti in lamiera con basamento in cemento e un fabbricato in muratura, tutto abusivo.

