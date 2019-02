“Sul prezzo del latte Salvini smetta di giocare col fuoco. La lotta dei pastori merita rispetto. Il fallimento del tavolo romano di ieri è infatti la dimostrazione che questione del prezzo del latte non può essere piegata a speculazioni elettorali di sorta. La vertenza è complessa e non si risolve con un tweet”.

Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Sardegna del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus (che nella competizione elettorale sfida tra gli altri anche il candidato sostenuto dal centrodestra con la Lega), ribadendo un concetto già espresso dal deputato pentastellato Pino Cabras.

“Il Movimento 5 Stelle lavora invece per una soluzione duratura e non avvalla queste sceneggiate romane che non tengono conto della complessità dei problemi – aggiunge – La Lega smetta di fare promesse a vuoto. Il Movimento 5 Stelle è vicino ai pastori e sta impegnando perché le giuste rivendicazioni dl mondo delle campagne trovino una giusta soluzione politica”.

