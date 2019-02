Alta Pressione, Alta Pressione che dominerà la scena meteorologica per tutto il weekend. Ci aspettiamo bel tempo, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi. Non ci sarà vento, qualche raffica di Scirocco lambirà giusto le coste sudoccidentali dell’Isola ma nulla più. Tra l’altro le temperature saliranno ancora di qualche grado, nei valori massimi, regalandoci scampoli d’inizio primavera.

Massime che localmente potranno raggiungere picchi di 20°C, in particolare nelle piane interne e sul Campidano. Di notte, invece, le inversioni termiche continueranno a far crollare i valori termici che pertanto si orienteranno su valori invernali e non mancherà occasione per locali gelate.

Poco o nulla da segnalare, quindi, diciamo che saranno giornate ideali per chi vorrà uscire all’aria aperta e fare una passeggiata. Tanto al mare quanto in montagna. Proiettandoci oltre, alla prossima settimana, al momento non abbiamo particolari novità. Secondo i modelli matematici di previsione potrebbe permanere l’Alta Pressione e potrebbe persino avvalersi di aria ancora più mite dal nord Africa. Se così fosse si potrebbe parlare tranquillamente di primavera. Attenzione però, perché non tutti i centri di calcolo sono concordi con questa soluzione e qualcuno non ha ancora abbandonato l’idea (minoritaria, giusto dirlo) di un’ondata di freddo da est.

