In procinto di partire per un tour elettorale in vista delle Regionali sull’isola, Silvio Berlusconi ritiene che “in Sardegna la sinistra ha governato molto male, non ha risolto alcun problema”.

Se Forza Italia vincerà con il centrodestra unito, “mi dedicherò subito ai 115 mila disoccupati sardi, con un giovane su tre che deve andarsene dalla Sardegna – ha detto il Cavaliere all’Aria che Tira su La7 – Bisogna aumentare il numero di turisti e il periodo di tempo che restano in Sardegna.

Oggi ci vanno 1,6 milioni di italiani e 1,5 milioni di stranieri, insieme fanno 3,6 milioni (in realtà 3,1 milioni, ndr) l’anno, ci rimangono solo 4,6 giorni in media. Malta, 70 volte più piccola della Sardegna e con bellezze naturali incomparabilmente inferiori” fa numeri migliori, secondo Berlusconi.

