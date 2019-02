Durerà 23 giorni, da mercoledì 20 febbraio a giovedì’ 14 marzo, la nuova sessione di esercitazioni di tiro a fuoco dell’Aeronautica militare nell’Area regolamentata Nuova Tango 812 del Poligono di Capo Frasca.

Con l’avvio delle esercitazioni, scatta per ordine della Capitaneria di Porto di Oristano il divieto di svolgere all’interno dell’Area regolamentata qualsiasi attività di uso pubblico del mare, in particolare il divieto di pesca, di navigazione e sosta di ogni genere di navi e o natanti, di balneazione e di turismo nautico. I divieti scatteranno tutti i giorni, sabati e festivi esclusi, alle 7.30 e termineranno alle 17.30. Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni.

