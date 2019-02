“Facciamo un appello ai Cagliaritani solidali con i pastori. Noi stiamo partecipando ai blocchi davanti ai caseifici perché c’è una parte dei pastori che lotta e versa il latte frutto del loro sudore, un’altra parte che fanno i crumiri e cercano di vendere il latte. Se vittoria sarà di certo non è grazie a quei crumiri che aiutano gli industriali in questa battaglia. Come a Torino davanti ai cancelli della Fiat è il momento di uscire dalle scuole e dalle università per bloccare i cancelli insieme ai lavoratori. Non venite a scroccare latte, questa non è una lotta per fare vedere quanto siamo belli e bravi. Venite a fare i turni, ad organizzarvi con loro, a capire come vivono e cosa vogliono. Il più vicino presidio è quello del caseificio Ferruccio Podda vicino a Mediaworld sulla strada per Sestu. Venite a qualsiasi ora, qui non dormono da 48 ore”.

Con questo post sulla loro pagina Facebook il Laboratorio Politico Sa Domu invita tutti i cittadini di Cagliari a sostenere la protesta dei pastori per il prezzo del latte.

