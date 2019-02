Il Comune di Pula con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili guidato da Ilaria Collu, ha dato il via ad alcuni progetti, inseriti nei punti programmatici triennali del programma elettorale, riguardanti i percorsi socio educativi nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Media.

I progetti, condotti da pedagogisti e psicologi, si distinguono per classi d’età. Per quanto riguarda l’infanzia, i bambini, attraverso letture e giochi di collaborazione, saranno portati a relazionarsi positivamente coi propri coetanei e a comprendere le regole del rispetto reciproco.

Nella scuola primaria invece si tratterà il tema delle emozioni come esprimerle e gestirle al meglio affinché non sfocino in comportamenti di bullismo e antisocialità.

Nella scuola media si parlerà di uguaglianza di genere, in cui verrà approfondito il tema della violenza e discriminazione educare alla diversità e all’accettazione dell’altro

La Sindaca Carla Medau afferma “Siamo davvero soddisfatti di aver intrapreso questo percorso educativo, dando fede al nostro programma elettorale, che durerà tre anni e che darà modo, ai bambini e gli adolescenti delle Scuole di Pula, di approfondire tematiche importanti per la socialità incentrate soprattutto sull’uguaglianza di genere e sul rispetto dell’altro”.

Commenti

comments