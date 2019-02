“Quando ho bucato la gomma con l’auto in Sardegna, ho pensato che la Raggi fosse arrivata sino a qui”. Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni – nell’isola per un tour di due giorni in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio – ha commentato la sua disavventura stradale questo pomeriggio nella strada tra Portovesme e Cagliari, dove sta tenendo un incontro in piazza.

“Io arrivo da un posto come Roma e non posso dire nulla, ma anche voi in quanto a infrastrutture non siete messi molto bene”, ha concluso l’esponente del centrodestra.

