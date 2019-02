“E’ stata accettata la nostra proposta e ne siamo ben lieti”. Così all’Ansa il candidato governatore per il partito dei Sardi, Paolo Maninchedda, in merito alla notizia della moratoria di un anno, sui finanziamenti in essere, ai pastori da parte del Banco di Sardegna.

Proprio ieri Maninchedda aveva proposto alle banche di posticipare le rate in scadenza nel 2019 al 2020, “in modo da dare ristoro alla liquidità delle aziende agropastorali della Sardegna”.

