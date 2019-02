Mentre continuano i presidi dei pastori davanti ai caseifici della Sardegna, questa mattina si apre il tavolo con il ministro Centinaio.

Parallelamente cresce il tam tam della protesta e ieri sera è stato annunciato un corteo in solidarietà con i pastori per le vie di Cagliari.

L’ appuntamento è alle 15 in piazza Yenne per un corteo per le vie dellq città.

“La trattativa per il prezzo del latte non è andata a buon fine, gGlli industriali hanno offerto 0.70, molto lontani dall’euro più iva che chiedono i pastori, la lotta contro gli industriali continua e si estende ad altri settori come la grande distribuzione che sfrutta il lavoro degli agricoltori”, si legge sui post su Fb.

“Oggi Sabato 16 Febbraio, in vista della visita dei ministri per continuare la trattativa, tutti i sardi e le sarde al fianco dei pastori sardi perché solo la lotta paga”.

