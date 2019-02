I carabinieri della Compagnia di Iglesias, nella serata di ieri, venerdì 15 febbraio, hanno arrestato un diciottenne con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: benché incensurato, a Decimomannu era ormai noto per i suoi traffici.

I militari della Stazione di Decimomannu lo osservavano da tempo, le frequentazioni legate al mondo della droga e un tenore di vita troppo elevato per un giovane senza occupazione, hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri. Ieri il 18enne è stato notato nei pressi di via Sanzio in atteggiamento sospetto, è stato quello il pretesto che ha portato i carabibieri a perquisirlo: addosso, occultate nella giacca, aveva alcune dosi di marijuana e 10 grammi di hashish, quantitativo non giustificabile con l’uso personale, soprattutto per il preconfezionamento in dosi pronte da cedere.

E’ stato poi approfondito il controllo presso l’abitazione, sempre a Decimomannu: marijuana, hashish, cocaina, a casa il giovane incensurato aveva scorte per poter sopperire ad ogni tipo di richiesta. E’ stata sequestrata droga per l’ammontare di quasi un etto complessivo, oltre alla significativa somma di circa 750€, posta sotto sequestro poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato dichiarato in arresto.

