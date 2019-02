Da lunedì 18 febbraio 2019 le pattuglie della polizia locale che presidiano il territorio verranno dotate di una nuova strumentazioni elettronica che consentirà agli agenti di rilevare alcune violazioni, relative alla sosta dei veicoli, previste dal codice della strada e sanzionare i trasgressori.

Lo “Street Control”, questo il nome dello strumento, montato sui veicoli della polizia municipale consentirà anche l’individuazione dei veicoli in movimento che non siano stati revisionati o che non siano in regola con l’assicurazione consentendo agli agenti di procedere alla verbalizzazione e, quando previsto, al sequestro del veicolo.

Gli specifici servizi di controllo verranno pianificati dal Comando e orientati prevalentemente a contrastare i comportamenti che recano intralcio alla circolazione nelle principali arterie della città e, in particolare, le cosiddette “doppie file”.

Commenti

comments