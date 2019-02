Incidente stradale questa notte, intorno alle 02:20, in via Umberto 1 ad Arzachena.

Per cause ancora da accertare un’automobile è uscita di strada ed è finita in un campo incolto, ribaltandosi più volte.

La Sala Operativa della Centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha prontamente inviato sul posto la squadra 12 A di Arzachena, che ha aiutato il conducente ad uscire dall’auto e lo ha consegnato al personale del 118.

Sul posto anche i carabinieri di Arzachena per quanto di loro competenza.

