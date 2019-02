Un vero e proprio laboratorio artigianale di produzione di marijuana nascosto in una grotta è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Alghero. L’impianto, nascosto in otto scatoloni di cartone contenenti 6 chili di marijuana pronta per essere smerciata, e tutto il materiale per coltivarla erano stati occultati all’interno di una gola naturale tra la strada Alghero-Bosa e il mare, in località “Cascate Istrampu de Su Segnore” nel Comune di Villanova Monteleone (Sassari)..

I finanzieri sono riusciti ad arrivare sul posto con non poche difficoltà, considerato il terreno impervio, la fitta vegetazione e la notevole pendenza, anche grazie al contributo della locale Sezione Operativa Navale che ha fornito il proprio supporto logistico.

Nella grotta è stato trovato anche un sistema di essiccazione delle infiorescenze, ricavato grazie all’inserimento di alcuni chiodi alla roccia, una bilancia digitale di precisione, del fertilizzante e alcuni tronchi secchi di piante di cannabis. Nelle immediate vicinanze erano stati installati e nascosti tra la vegetazione alcuni serbatoi collegati al vicino ruscello ed un sistema di irrigazione “a goccia” per innaffiare le piante. Le Fiamme Gialle sono ora al lavoro per risalire al proprietario del terreno e ai produttori della droga.

Commenti

comments