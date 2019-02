È iniziato a Cagliari in Prefettura il tavolo per la vertenza latte alla presenza del ministro dell’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Al vertice sono presenti la Regione con il presidente della Giunta Francesco Pigliaru e l’assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria, le associazioni agricole (Coldiretti con il presidente nazionale Ettore Prandini, Copagri, Legacoop, Confagricoltura), e gli industriali.

“Ci aspettiamo di ripartire da dove avevamo chiuso al Viminale: stamattina si può andare avanti a ragionare e son convinto che in questa contrattazione ci vuole tanta pazienza. Sono a disposizione stamattina, nei prossimi giorni e abbiamo un vertice al ministero il 21. Ma se già stamattina arriviamo a una soluzione son felice”. Lo ha dichiarato il ministro Gianmarco Centinaio a Cagliari poco prima dell’inizio del tavolo di filiera sul latte in prefettura.

“Sul tavolo stiamo mettendo tante cose quindi sono convinto che a medio o lungo termine si arriverà a una soluzione. L’obiettivo di un euro al litro – ha spiegato – è quello che ci si dà e non da oggi. Ma quello che ci diamo ora è un acconto, facciamo partire tutte le riforme del settore, i contributi che abbiamo messo a disposizione noi e la Regione Sardegna per arrivare a un euro. Ora partiamo con una cifra base per poi vedere anche rispetto a come andrà il mercato”.

“Sul piatto – ha aggiunto – abbiamo messo anche la grande distribuzione che farà promozione nei prossimi giorni per incrementare il numero delle vendite, abbiamo l’Ice che sta studiando una serie di iniziative per proporre questo prodotto anche a livello internazionale”.

