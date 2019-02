Tragedia nella tarda mattinata lungo la strada Provinciale 387, un motociclista di circa 40 anni ha perso la vita. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sul posto, per i rilievi, stanno lavorando gli agenti della polizia stradale di Cagliari.

L’incidente, secondo una prima sommaria ricostruzione, è avvenuto al bivio che porta al canile ‘Shardana’, nel territorio di Selargius. Per cause non accertate si sono scontrate una moto con in sella il 40enne e un’auto. A causa del violento impatto, il centauro è stato balzato dalla due ruote, finendo sull’asfalto.

La moto è invece finita fuori strada. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118 e della polizia stradale. Purtroppo, nonostante l’arrivo dei medici, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

