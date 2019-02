“Begli alleati si è trovato Salvini, si rifletta su questo…”. Lo afferma Silvio Berlusconi a Cagliari, rispondendo ai giornalisti a proposito del voto online sulla Diciotti organizzato dal M5s per lunedì 18.

Il Cavaliere è in Sardegna per un breve tour elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Christian Solinas (Psd’Az): dopo il confronto con le associazioni datoriali nel pomeriggio si sposterà a Olbia per un incontro pubblico alla stazione marittima.

“Ho già detto che questo governo sarebbe caduto sui fatti, l’Autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile e possibile che questo governo cada, io me lo auguro di cuore”. Così Berlusconi a sostegno del candidato del centrodestra per le regionali del 24 febbraio, Christian Solinas.

