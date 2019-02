“Forza Italia si presenta alle europee per quello che è, come la forza fondamentale del centrodestra, come la forza rappresentante del partito popolare europeo in Italia, testimone dei valori occidentali, cioè della nostra cultura liberale, della democrazia”. Così Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del centrodestra.

“Sono i valori da riportare in auge anche in Europa – ha aggiunto – con l’obiettivo di tornare al progetto dei padri fondatori verso una maggiore coesione tra Stati, verso un’unica politica estera, e un’unica politica della Difesa. Un’Europa così potrà rimettere assieme l’Occidente riavvicinando a se stessa gli Stati Uniti e la Federazione russa e resistere al progetto egemonico che sta portando avanti l’impero cinese”.

