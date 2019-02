“Ci presentiamo uniti con un candidato scelto per governare bene la Sardegna nei prossimi cinque anni”. Così Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, il senatore e leader del Partito Sardo d’Azione Christian Solinas. Il cavaliere sta incontrando le forze datoriali al T-Hotel, dove è stato raggiunto proprio dal senatore sardista.

“Io conosco molto bene tutti i problemi della Sardegna – ha sottolineato il presidente di Forza Italia – conosco tutti i deficit a livello di infrastrutture”. “Anche con le nostre precedenti Giunte ho affrontato il problema della possibilità per i sardi e per i loro prodotti di spostarsi a costi non proibitivi dall’Isola al continente e viceversa – ha aggiunto – in Sardegna dobbiamo prevedere una fiscalità di vantaggio che attiri qui nuovi investimenti e che premi anche le aziende che già sono nell’Isola che vogliono investire di più”.

Oggi, ha proseguito Berlusconi, “il principale problema dei sardi resta la mancanza di lavoro. Sono ben 115mila i cittadini che non trovano lavoro qui. Un ragazzo su tre è costretto ad andare via dall’Isola e questo è il problema da affrontare per primo”. L’ex premier ha poi ricordato che “grazie ai piani urbanistici di Soru, gli occupati nell’edilizia sono diminuiti di 20mila unità circa”. Quindi, ha concluso, la nuova Giunta dovrà “rivisitare il piano paesaggistico regionale e rifare la legge urbanistica”.

