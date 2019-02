Aggressione antifascista ai danni di un gruppo di studenti del Blocco Studentesco della sezione di Cagliari. A quanto riferisce il responsabile cittadino di CasaPound Luca Sardara, l’agguato è avvenuto al Parco della Musica di Cagliari.

“Jessica Russo, rappresentante dell’Istituto superiore alberghiero Azuni, eletta con il Blocco studentesco, era stata invitata a partecipare a una riunione studentesca inerente l’organizzazione delle prossime manifestazioni a favore dei pastori sardi”, spiega Sardara ricostruendo i fatti.

“Un gruppo di antifascisti, evidentemente infiltratosi all’incontro, ha contestato la nostra presenza dichiarando non gradita CasaPound. A quel punto molti studenti, lamentando la mancanza di democrazia dell’assemblea, hanno abbandonato la riunione che dopo un po’ si è sciolta. Quando, poi – conclude – al termine dell’incontro, stavamo andando via, siamo stati aggrediti da un altro gruppo di antifascisti con caschi e volti coperti, che prima ci hanno lanciato contro bottiglie, come si vede dal video che abbiamo girato, per poi assalirci sotto gli occhi attoniti dei cittadini presenti in zona, che hanno testimoniato in favore dei militanti del Blocco”.

