Anche Torino aderisce al primo Pecorino Day, iniziativa che la Campagna Amica di Coldiretti ha lanciato per domani in tutta Italia. L’appuntamento nel capoluogo piemontese sarà nella centrale piazza Solferino.

Tutti i cittadini potranno sostenere la battaglia dei pastori per la sopravvivenza: in programma, degustazioni di formaggi piemontesi a base di latte di pecora. Obiettivo, salvare 6 milioni e 200 mila pecore, e con loro un settore di eccellenza del made in Italy agroalimentare.

La pastorizia, rimarcano gli organizzatori, garantisce un presidio socio-economico e ambientale dei territori, ma rappresenta anche un patrimonio ineguagliabile di biodiversità.

