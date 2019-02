Anche la Chiesa sarda si stringe attorno alla battaglia dei pastori per ottenere un prezzo più equo del latte ovino conferito per produrre, in massima parte, Pecorino Romano. Oggi l’arcivescovo di Cagliari, mons.

Arrigo Miglio, ha fatto visita ai pastori di Mandas, un paese del Campidano, accompagnato dal Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro don Ignazio Boi.

“Ci ha espresso sostegno e ha assicurato il suo impegno per favorire e promuovere la produzione e la salvaguardia dei prodotti sardi. Abbiamo colto in lui la sollecitudine e la premura del Pastore, riflesso della carità evangelica – scrive il sindaco di Mandas su Facebook, Marco Pisano – Grazie a mons. Miglio: oggi visitando i pastori di Mandas ha visitato i pastori e le aziende di tutta la Sardegna”.

