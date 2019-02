“Voi, se siete qui, è perché credete nel futuro come noi, lasciate perdere il resto e chiamate tutti, nonne, zie, vecchie fidanzate, trasformatevi tutti in missionari di democrazia e libertà”. E’ l’appello al voto che Silvio Berlusconi ha lanciato da Olbia in vista delle regionali del 24 febbraio in Sardegna.

“Concentrare in una unica Asl la sanità della Regione è stato un errore: ce ne saranno tre, oggi il sistema sanitario dell’Isola è carente, servono elicotteri, ambulanze e medici di pronto soccorso che ora non ci sono”. Continua Silvio Berlusconi.

Commenti

comments