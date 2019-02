CAGLIARI: Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini (32′ Lykogiannis); Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Romagna, Srna, Bradaric, Ladinetti, Oliva, Despodov, Doratiotto. Allenatore: Rolando Maran.

PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Ingese, Gervinho. A disposizione: Frattali, Bagheria, Diakhatè, Ceravolo, Machin, Gazzola, Siligardi, Rigoni, Dezi, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Ammoniti: Cigarini (C), Bastoni (P)

Marcatori: 40′ Kucka (P), 65′ Pavoletti (C), 85′ Pavoletti (C)

Primo Tempo: 0-1

La prima frazione inizia all’insegna del Cagliari, molto attivo e propenso a cercare la porta avversaria. Tante azioni fino al cuore dell’area di Sepe, poche però le conclusioni davvero pericolose. Maran perde Pellegrini, fino ad allora fra i migliori, e da quel momento si spegne la luce. A colpire in modo velenoso è Kucka con un colpo di testa preciso su uno dei pochi palloni spiovuti in area rossoblù.

Secondo Tempo: 2-1

In campo, nella seconda parte di incontro, gli stessi 22 che hanno chiuso la prima: Cagliari deciso a recuperare lo svantaggio, pressing molto alto per la squadra di Maran. A 10 minuti dalla ripresa sul ribaltamento di fronte Biabiany vede in mezzo l’ex Chievo e lo serve con un cross ma la conclusione dell’attaccante termina a lato di un soffio, subito dopo i rossoblù cercano il pareggio: Deiola esce ed entra Despodov.

Al 65′ il Cagliari ce la fa, Pavoletti tocca di destro da pochi passi e batte Sepe sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti: i rossoblù conquistano così l’1-1. Pochi minuti dopo azione potenzialmente offensiva del Parma che si infrange sul muro rossoblù. Al 71′ punizione battuta a sorpresa dagli ospiti, Cragno deve uscire dalla propria area per anticipare di piede l’arrivo di Inglese. A pochi minuti dalla fine Pavoletti ripiega a centrocampo all’inseguimento di Gervinho, poi però lo trattiene per la maglia e scatta l’ammonizione.

Colpo di scena all’85’, Ancora Pavoletti! Stavolta con un colpo di testa su invito di Barella, è il raddoppio ed è vantaggio a cinque dal novantesimo. Pochi minuti dopo Joao Pedro viene ammonito per un fallo a centrocampo su Gobbi, Manganiello sente una parola di troppo ed estrae anche il rosso. Cagliari in dieci uomini.

E finisce, dopo 3 minuti di recupero, 2-1 per i sardi.

